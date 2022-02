Frosinone: sindaco, miglioramento qualità dell'aria, merito dei cittadini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il report con i relativi dati pubblicati da Legambiente – ha dichiarato il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani – certifica la validità delle iniziative messe in campo dell'amministrazione e il grande impegno profuso da tutti i cittadini nel mettere in atto pratiche amiche dell'ambiente. Il rispetto dell'ecosistema, infatti, è sinonimo di migliore qualità della vita e, proprio partendo da questo assunto, l'amministrazione ha lavorato, in questi anni, per introdurre accorgimenti per portare benefici effettivi alla qualità dell'aria e all'ecosistema della nostra città. Si pensi al trasferimento del deposito Cotral, dallo Scalo a piazza Pertini, dopo mezzo secolo di permanenza di fronte alla stazione, o all'introduzione di automezzi del trasporto pubblico tutti euro 6 o a metano. Parte dei proventi delle risorse provenienti da danno ambientale sono stati destinati al progetto generale di Mobilità sostenibile. Senza contare, appunto, l'adozione del Pums (Piano urbano Mobilità Sostenibile), la prossima realizzazione di un sistema di piste ciclabili e i tanti controlli disposti sugli impianti di riscaldamento civili e industriali. C'è poi il progetto redatto dall'ufficio ambiente dal titolo "Folium – Urban forestry" che prevede la messa a dimora e la cura di nuovi alberi sul territorio comunale, al fine di creare un sistema integrato unico di verde urbano territoriale tale da avere un effetto sinergico nel rimuovere notevoli quantità di inquinanti e contribuire a ridurre l'anidride carbonica". (segue) (Com)