Frosinone: sindaco, miglioramento qualità dell'aria, merito dei cittadini (3)

"Non dimentichiamo, poi, gli interventi di efficientamento energetico della sede comunale di piazza VI dicembre, e di numerosi istituti scolastici, come ex 'Ricciotti' e 'Giovanni XXIII', che incrementeranno la sostenibilità energetica e ambientale degli edifici, diminuendo le spese dei costi di gestione. Da sottolineare anche l'introduzione, ormai divenuto patrimonio comune, delle isole pedonali domenicali, nella parte alta e in quella bassa della città, con il progetto 'A passeggio per due km'. L'abitudine consolidata di trascorrere molto tempo all'aria aperta, nei parchi urbani, come quello del Matusa, che ha cambiato il concept urbano delle famiglie. Per quanto riguarda i dati relativi alla raccolta differenziata, siamo passati, con l'introduzione del porta a porta su tutto il territorio comunale, dal 16 per cento ad oltre il 70 per cento, traguardo raggiunto grazie agli sforzi di tutti i cittadini e che concorre a rendere il nostro capoluogo uno dei più avanzati in tema di rispetto ambientale".