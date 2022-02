Frosinone: sindaco, miglioramento qualità dell'aria, merito dei cittadini (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo significa che istituzioni e cittadini, con le buone pratiche, possono ancora incidere sulla tutela di beni primari, raggiungendo dei range più che accettabili, che intendiamo migliorare ulteriormente. Quando si parla di azioni da intraprendere in materia di sostenibilità e di lotta alle emissioni – ha concluso il sindaco Ottaviani – possiamo solo partire dalla consapevolezza che non esistono traguardi definitivi, ma solo un punto da cui partire per compiere passi in avanti a favore del diritto alla qualità dell'aria e alla qualità della vita di tutti i cittadini. Se non vi fosse stata in questi anni una partecipazione attiva dell'intera cittadinanza alle innovazioni tecnologiche e comportamentali che l'amministrazione comunale ha introdotto, probabilmente, non avremmo mai raggiunto questi risultati". (Com)