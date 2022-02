Bosnia: Komsic, nessuno ha diritto di dimenticare quanto successo a Sarajevo e nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessuno ha il diritto di dimenticare quello che è successo a Sarajevo e in Bosnia-Erzegovina, compreso il massacro di Markale. Lo ha detto oggi Zeljko Komsic, membro della presidenza tripartita bosniaca, dopo aver deposto fiori nel 28mo anniversario della strage nel mercato di Sarajevo. “Con il passare del tempo, so che le ferite si rimarginano. Lo so, col passare del tempo, le persone tendono a dimenticare alcune cose. Ma a nome della generazione che ha vissuto tutto ciò nella guerra in Bosnia ed Erzegovina, soprattutto a Sarajevo, a nome delle famiglie di coloro che sono morti, in nome di queste vittime e in nome delle generazioni future, penso che nessuno abbia il diritto di dimenticarlo”, ha detto Komsic. (segue) (Seb)