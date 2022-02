Governo: Barelli, porti soluzioni per edilizia e bollette o Parlamento prenderà iniziativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In linea con quanto detto dal presidente Mattarella sulla centralità del Parlamento, "Forza Italia chiede al governo di presentare urgentemente soluzioni per sciogliere alcuni nodi che ostacolano con evidenza la ripresa del Paese e, al contempo, per aiutare realmente famiglie e imprese che hanno resistito strenuamente in questo periodo difficile". Lo scrive in una nota Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, che aggiunge: "Occorre, pertanto, che il governo rimuova con immediatezza gli ostacoli, impropriamente messi, per un utilizzo agevole dei bonus edilizi, quale il 110 per cento, e per contrastare il 'caro bollette' energetiche. Sul primo punto - spiega - Forza Italia si aspetta che l'esecutivo si faccia carico di proporre, al Parlamento, norme per il rapido accesso al credito, senza lacci e laccioli, perché non solo le famiglie, ma anche un settore strategico quale l'edilizia - da sempre locomotiva economica dell'Italia - possa usufruire di questo strumento. In questo ambito, riteniamo giusto e doveroso individuare gli abusi di chi potrebbe approfittarne e punirne i colpevoli, ma non è corretto che debbano pagarne le spese aziende e famiglie perbene a cui spettano gli aiuti per la ripresa. Devono essere, infatti, le istituzioni preposte a scoprire e a perseguire i malfattori", conclude. (segue) (Com)