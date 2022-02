Governo: Barelli, porti soluzioni per edilizia e bollette o Parlamento prenderà iniziativa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E ancora, sul 'caro bollette' che grava su famiglie e imprese, Forza Italia non transigerà, sollevando la questione anche alla maggioranza che sostiene questo esecutivo - è bene ricordarlo - di "salvezza nazionale". Le soluzioni finora messe in campo dal governo - spiega Barelli - non sono sufficienti ad arginare il dramma per le famiglie che vedono triplicate le bollette e per le aziende che necessitano di energia per funzionare. Il Governo porti in Parlamento soluzioni per un sostegno concreto e immediato, altrimenti sarà il Parlamento a prendere l'iniziativa nell'ambito dei provvedimenti in discussione", conclude. (Com)