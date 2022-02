Spagna: Covid, governo ha donato 50 milioni di dosi vaccino attraverso Covax

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna ha già messo a disposizione del meccanismo multilaterale Covax 50 milioni di vaccini contro il Covid-19, un anno dopo l'approvazione da parte del governo del piano di solidarietà per l'accesso universale ai vaccini. Per la Spagna, la vaccinazione è un bene pubblico globale, che la rende uno dei primi cinque paesi al mondo in termini di donazioni e il secondo più grande donatore in America Latina, ha evidenziato l'esecutivo di Madrid in un comunicato. Di queste dosi, 22 milioni sono state assegnate ai paesi dell'America Latina e dei Caraibi, 16 milioni all'Africa subsahariana e 7,5 milioni al vicinato meridionale. (segue) (Spm)