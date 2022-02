Lavoro: Coldiretti, bene via libera a stranieri con Sputnik e quarantena breve

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con quasi un lavoratore agricolo straniero su due che proviene da paesi in cui è utilizzato il vaccino Sputnik è una svolta importante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge che consente l’arrivo in Italia degli stranieri con certificati di guarigione o vaccinali da più di sei mesi compresi quelli ottenuti con sputnik o con altri vaccini non autorizzati dall’Italia con l’esito negativo di un tampone effettuato 48 ore prima se antigenico o 72 se molecolare. E’ quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che è importante anche la circolare che abbrevia la quarantena in una situazione in cui quasi i due terzi delle imprese che hanno assunto personale segnalano difficoltà a reperire le competenze necessarie secondo l’ultima indagine Istat sulla situazione e prospettive delle imprese dopo l’emergenza sanitaria covid-19. L’arrivo dei lavoratori stranieri nelle campagne italiane è dunque importante – sottolinea la Coldiretti - per salvare i raccolti e garantire l’approvvigionamento alimentare in un settore che non può fermare la produzione che dipende dai cicli stagionali della natura e che resta ancora fortemente dipendente dal contributo dei lavoratori stranieri nonostante la crescita di interesse tra gli italiani. (segue) (Com)