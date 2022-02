Libano: bloccato tentativo contrabbando captagon verso il Kuwait

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di sicurezza interna (Fsi) del Libano hanno annunciato oggi di aver sventato un tentativo di contrabbando di 27 chilogrammi di captagon in polvere, nascosti in una scatola di cioccolata pronta per essere spedita in un Paese arabo. Lo hanno annunciato le Fsi su Twitter. L'ufficio centrale per la lotta al narcotraffico della polizia giudiziaria ha indicato di aver sequestrato il pacco in un ufficio postale e di avervi trovato la polvere, che equivale a 150.000 compresse frantumate. Piccoli cubetti erano nascosti in ogni cioccolato all'interno di una grande scatola. Nel quadro delle indagini, è stata arrestata una donna libanese di 26 anni. La polizia ha sequestrato una carta d'identità falsa che la donna avrebbe utilizzato in operazioni di traffico di droga e sequestrato in suo possesso compresse di captagon. È in corso un'indagine sotto la supervisione della magistratura competente e continuano gli sforzi per arrestare altre persone coinvolte, ha aggiunto la stessa fonte. (segue) (Res)