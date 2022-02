Latina: messa in sicurezza dei pazienti positivi al reparto di Medicina dell’ospedale Terracina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito dell'incremento dei pazienti positivi, anche se asintomatici, presso il Reparto di Medicina interna dell’Ospedale Fiorini di Terracina, la Asl di Latina ha messo in atto una immediata riorganizzazione dei servizi per garantire la messa in sicurezza di tutte le persone coinvolte, e parallelamente rispondere ai bisogni di assistenza anche per patologie non Covid correlate. Al fine di limitare il contagio del virus Sars Covid19, i pazienti contagiati nel reparto di Medicina sono stati costantemente monitorati dal personale sanitario, mentre i pazienti non contagiati sono stati trasferiti presso il reparto di Ortopedia. In questo modo si è potuto garantire a tutti i pazienti la migliore assistenza, limitando anche il rischio correlato al processo di vestizione e svestizione del personale. (segue) (Com)