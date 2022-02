Latina: messa in sicurezza dei pazienti positivi al reparto di Medicina dell’ospedale Terracina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tali misure, applicate in totale sicurezza, hanno consentito di isolare i contagi e impedito la diffusione tra gli stessi operatori e pazienti. E’ stato, inoltre, sospeso l'accesso dei familiari presso i Reparti. Si sottolinea che i ricoveri non sono stati interrotti, così come le dimissioni dei pazienti negativi ai tamponi. Le attività operatorie, sia per quanto riguarda l'Ortopedia, la Chirurgia, l'ORL e la Dermatologia, si sono svolte normalmente, sia per quelle programmate che per le urgenze. Al momento non vi sono pazienti da ricoverare, e le criticità collegate al notevole afflusso al Pronto Soccorso, per quanto concerne i ricoveri nella Medicina, i Reparti di Ortopedia e Chirurgia Generale, vengono gestite con la professionalità che contraddistingue, e ha contraddistinto, particolarmente nella complessa gestione della pandemia, tutti gli operatori dell’Azienda. Lunedì 7 febbraio verranno eseguiti i tamponi a tutti i pazienti del reparto di Medicina e di Ortopedia, e si deciderà di conseguenza il possibile ritorno alla normalità. (Com)