Cina-Argentina: Fernandez visita Città Proibita, domani incontro con Xi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Argentina, Alberto Fernandez, in visita ufficiale in Cina, in occasione delle Olimpiadi invernali di Pechino, ha partecipato a un pranzo in onore dei capi di Stato intervenuti ieri alla cerimonia di inaugurazione dei Giochi. La giornata odierna è stata dedicata, inoltre, alla visita del Museo del Palazzo, nella Città Proibita, e all’omaggio al mausoleo di Mao Zedong, in attesa degli impegni di domani: un incontro virtuale con i rappresentanti delle missioni diplomatici a Pechino dei Paesi che fanno parte della Gruppo America Latina e Caraibi (Grulac) e, soprattutto, il colloquio col presidente cinese, Xi Jinping. La missione in Cina si concluderà con una vista al centro tecnologico di Huawei. Fernandez partirà quindi alla volta di Bridgetown, capitale di Barbados. Ad accompagnarlo una delegazione di cui fanno parte, tra gli altri, il ministro degli Esteri Santiago Cafiero, e i governatori provinciali Arabela Carreras (Rio Negro), Axel Kicillof (Buenos Aires) e Raul Jalil (Catamarca). (segue) (Cip)