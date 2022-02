Cina-Argentina: Fernandez visita Città Proibita, domani incontro con Xi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’appuntamento con Xi è ritenuto cruciale per il rafforzamento delle relazioni bilaterali. Nel 2014 i due Paesi hanno siglato un Trattato di associazione strategica integrale, uno strumento che ha permesso di dare vita a una serie di accordi di cooperazione e investimento in materia economica, commerciale, finanziaria, nucleare e culturale. Il prossimo passo potrebbe essere la firma di un memorandum d’intesa sull’iniziativa di connettività della Nuova via della seta. C’è attesa anche per un possibile ampliamento dello swap monetario che la Cina potrebbe concedere all’Argentina, necessario per rimpinguare le prosciugate riserve internazionali di Buenos Aires. (Cip)