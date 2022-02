Francia-Nato: colloquio tra Macron e Stoltenberg, focus su sicurezza europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha avuto un colloquio telefonico con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. Come riferisce una nota dell'Eliseo, Macron ha sottolineato l'impegno della Francia all'interno dell'Alleanza per la sicurezza dei suoi Paesi membri. Stoltenberg ha salutato questo ruolo decisivo di Parigi, soprattutto nell'attuale periodo di tensione nel continente europeo. Macron ha parlato della necessità di continuare a lavorare per trovare, attraverso il dialogo, un percorso di de-escalation alle tensioni fra Russia e Ucraina, nell'unità, nel pieno rispetto dei principi fondamentali della sicurezza europea, della sovranità degli Stati e dei diritti che ne derivano. Il segretario generale della Nato ha accolto favorevolmente questo approccio e ha ringraziato Macron per lo stretto coordinamento con gli Alleati in vista del suo viaggio a Mosca e Kiev. I due hanno deciso di rimanere in stretto contatto nei prossimi giorni. Macron sarà in visita in Russia e poi in Ucraina all'inizio della settimana. (Frp)