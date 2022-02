Italia-Romania: ministro Rafila a “Nova”, nostra cooperazione sanitaria sia modello in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia e Romania stanno intensificando la propria collaborazione nel settore sanitario per incentivare lo scambio di informazione e di buone pratiche, non solo nel trattamento dei pazienti affetti da Covid-19 ma anche nelle cure specialistiche. L’obiettivo è rafforzare la resilienza dei rispettivi sistemi di salute pubblica, grazie ad un meccanismo che si basi sulla collaborazione interministeriale: un modello da incentivare a livello europeo al fine di migliorare il coordinamento tra gli Stati membri ma soprattutto aiutare quei Paesi che vivono situazioni di maggiore difficoltà dovute anche alla pandemia di coronavirus. È quanto afferma il ministro della Salute romeno, Alexandru Rafila, in una intervista concessa ad “Agenzia Nova” al termine della sua visita di due giorni in Italia. Rafila, microbiologo e politico, ha firmato ieri con l’omologo Roberto Speranza un memorandum d’intesa sulla cooperazione nel campo sanitario. “Si tratta di un importante meccanismo per fare dei passi in avanti e sviluppare in maniera concreta la nostra collaborazione in modo da avere già nei prossimi mesi un programma di scambio di informazioni e di buone pratiche a livello di sanità pubblica”, spiega il ministro, già rappresentante della Romania presso l’Oms. Il memorandum punta ad aprire la via a “valutazioni comuni” da parte delle autorità sanitarie dei due Paesi e a condividere informazioni tecnologiche nel trattamento dei pazienti in cura negli ospedali, compressi quelli che sviluppano la malattia da Covid-19. Rafila ricorda come Italia e Romania abbiano due istituzioni nel campo sanitario simili: l’Istituto superiore di Sanità (Iss) e l’Istituto nazionale di salute pubblica. (segue) (Res)