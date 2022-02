Italia-Romania: ministro Rafila a “Nova”, nostra cooperazione sanitaria sia modello in Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proprio all’Iss il ministro romeno ha iniziato giovedì la sua visita incontrandone il presidente, il professor Silvio Brusaferro. “Insieme a lui abbiamo discusso su come possono collaborare i nostri istituti e devo dire che sono rimasto molto impressionato dal lavoro di eccellenza che svolge l’Iss”, aggiunge Rafila auspicando un progressivo allineamento delle politiche pubbliche in materia di sanità dei due Paesi. Il ministro ha ringraziato nei suoi incontri l’Italia per la cura della nutrita comunità romena (oltre un milione di persone) che vive nel Paese. “Il mio obiettivo è quello di proteggere il nostro popolo, il Paese, ma anche la diaspora romena da diversi tipi di stress e favorire una corretta informazione sulle politiche di sanità pubblica intraprese in Romania. Per questo motivo, settori diversi devono collaborare tra di loro al fine di proteggere le vite delle persone e l’esperienza dell’Iss è in questo senso molto importante”, chiarisce il ministro che ha avuto modo anche di visitare i padiglioni dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù dove ha avuto un colloquio con una connazionale romena, il cui bimbo è ricoverato nel più grande centro di ricerca pediatrico in Europa. La collaborazione tra i due Paesi nel settore della sanità vede anche come parte attiva il Policlinico San Donato, in provincia di Milano, con programmi legati alla cura dei bambini cardiopatici e la formazione dei professionisti romeni. “I bambini sono sempre un tema sensibile ed è importante che per le autorità italiane questa sia una priorità. Siamo grati per il sostegno e la professionalità degli operatori sanitari italiani”, rimarca Rafila. (segue) (Res)