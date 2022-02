Italia-Romania: ministro Rafila a “Nova”, nostra cooperazione sanitaria sia modello in Europa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia di Covid-19 ha fatto emergere la necessità di un rafforzamento della resilienza dei sistemi sanitari degli Stati membri dell’Unione europea per affrontare anche le sfide del futuro. In questo contesto, Rafila ricorda che “questo è un problema che deve essere affrontato con forza a livello europeo” in attesa che la nuova Autorità per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (Hera) possa operare a pieno regime. “Così riusciremo ad affrontare le emergenze, scambiare le migliori pratiche all’interno all’Ue ma anche ricevere ulteriori stock di medicinali, equipaggiamenti o altri materiali e permettere agli operatori sanitari di affrontare non solo la pandemia di Covid-19 ma anche altri tipi di stress”, chiarisce Rafila osservando che un’altra sfida sarà quella di un coordinamento non solo a livello di Stati membri ma anche con tutti coloro che compongono lo scacchiere europeo. “Dobbiamo collaborare con l’Ufficio regionale dell’Oms per l’Europa, composto da 53 Paesi membri in quella che è la macroregione più ampia in seno all’organizzazione. Bisogna applicare questo tipo di politica, più larga possibile, non solo in Ue ma anche al di fuori dell’Unione al fine trovare un meccanismo di coordinamento”. Il ministro si dice “molto ottimista al riguardo” in quanto esistono già dei buoni modelli: l’approvvigionamento dei vaccini anti-Covid da parte della Commissione Ue e il processo per la diffusione dei farmaci antivirali. “Anche la collaborazione tra l’Iss e il nostro istituto nazionale è un esempio dello stesso approccio finalizzato a coordinare interventi e a preparare al meglio i sistemi pubblici”, aggiunge il capo del dicastero della Salute romeno. (segue) (Res)