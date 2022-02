Italia-Romania: ministro Rafila a “Nova”, nostra cooperazione sanitaria sia modello in Europa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il tema della solidarietà a livello europeo durante la pandemia di Covid-19, il ministro ha chiarito che la Romania “ha davvero sentito e apprezzato” il sostegno arrivato da parte dell’Unione europea e dall’Italia. “Nel trasferimento di pazienti affetti da Covid nelle unità di terapie intensive e ciò è successo anche in Italia. O anche quando la pressione sul nostro sistema sanitario era molto forte e abbiamo ricevuto farmaci per le cure, anticorpi monoclonali, e prodotti per trattare pazienti. Anche la Romania ha fatto la sua parte e durante la prima ondata di contagi in Italia ha inviato una equipe medica in Lombardia, quando ancora sapevamo poco circa il virus e la malattia”, dichiara Rafila. “La cosa importante è capire che noi siamo orgogliosamente europei e crediamo nel valore della solidarietà e questo auspico possa rappresentare un buon esempio per fare in modo che quei Paesi che necessitano di aiuto possano risolvere i loro problemi”, aggiunge. (segue) (Res)