Italia-Romania: ministro Rafila a “Nova”, nostra cooperazione sanitaria sia modello in Europa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Romania è in corso un forte dibattito interno alla politica in merito alla raccomandazione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) sull'estensione del green pass ad alcune attività e professioni. Il ministro spiega come si tratta di un tema “complesso” e che “dovrebbe essere collegato alla situazione epidemiologica”. “Durante l’estate e l’autunno è stato un tema molto caldo. Perché la variante Delta produceva molte morti e malattie severe e quindi avevamo molti elementi per fermare la trasmissione. Adesso le cose sono cambiate. Viviamo un’altra fase della pandemia. Stiamo discutendo di infezioni meno severe ma abbiamo anche i vaccini che salvano le vite. È importante in questo momento proteggere soprattutto i più vulnerabili contro le complicazioni serie che produce il Covid ed in questo senso è importante ricordare che in Romania l’80 per cento dei decessi riguarda persone non vaccinate”, continua il ministro, secondo cui nel suo Paese è necessario continuare a vaccinare ma dall’altra parte fermare la trasmissione dal momento che oggi “è poco influenzata” dal vaccino. “Stiamo aspettando dai produttori, come Pfizer e Moderna, di avere vaccini che riescano a fermare la trasmissione ma al contempo è importante vaccinarsi per evitare che troppe persone vadano in terapia intensiva. Si tratta di un processo in corso e in Romania abbiamo circa il 50 per cento della popolazione vaccinata ma il numero cresce se guardiamo alla fascia di popolazione con un’età superiore i 12 anni. Il nostro obiettivo è quello di vaccinare più di un milione di persone e più di due milioni con la dose booster”, afferma Rafila ricordando che nel Paese il certificato verde è già necessario per accedere a eventi sportivi e culturali. (segue) (Res)