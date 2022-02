Italia-Romania: ministro Rafila a “Nova”, nostra cooperazione sanitaria sia modello in Europa (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro - il cui governo è nato lo scorso novembre dallo storico accordo tra due forze storicamente avversarie, il Partito nazionale liberale (Pnl) e dal Partito socialdemocratico (Psd) - non nasconde che fino alla scorsa estate il precedente esecutivo abbia “commesso qualche errore” nelle modalità di informazione circa i benefici della campagna vaccinale. “Durante l’estate c’era un altro governo, non posso omettere che ci sono stati degli errori nel modo in cui le autorità hanno comunicato la campagna vaccinale”, dichiara Rafila secondo cui con il nuovo esecutivo “sta lavorando tanto per informare la popolazione e distribuire materiale specialmente a coloro che vogliano vaccinare i propri bambini, su cui c’è molto interesse”. “Adesso abbiamo cambiato completamente la maniera in cui genitori o la popolazione può essere informata grazie a materiali chiari e vogliamo cambiare il modo di comunicare la vaccinazione da parte della politica in maniera professionale”, spiega ancora il ministro. “E’ anche importante coinvolgere altri stakeholder perché quando prendi misure di sanità pubblica devi usare un meccanismo inclusivo in cui lavoratori, sindacati e imprenditori partecipino alle decisioni prima che le stesse vengano prese e non dopo. Questo meccanismo sta funzionando e spero che arrivino presto ottimi risultati”, nota ancora Rafila evidenziando come anche in altri Paesi dell’Europa orientale, quali Bulgaria, Slovenia e Polonia, il tasso di adesione alla campagna vaccinale resti non soddisfacente. “Non si tratta solo di decisioni politiche ma c’è anche un problema di cultura e tradizione e questo deve essere affrontato dalla politica. Adesso abbiamo imparato la lezione e faremo meglio in futuro”, conclude Rafila. (Res)