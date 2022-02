© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Respingiamo con forza ogni rigurgito di violenza e intimidazione, e confido che tutti i partiti facciano lo stesso ed esprimano solidarietà a Pasquale Ciacciarelli. Benzina e inneschi non rientrano in quello che noi definiamo 'confronto democratico'. Auspico si faccia immediatamente chiarezza su questa minaccia vergognosa". È quanto dichiara il coordinatore regionale della Lega, Claudio Durigon. (Com)