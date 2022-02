M5s: Iovino, dimissioni Di Maio gesto di responsabilità e di apertura al dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Quello di Luigi Di Maio è un gesto di grande responsabilità in un momento in cui abbiamo assoluto bisogno di fare chiarezza. Così il deputato del Movimento 5 stelle Luigi Iovino. "Le sue dimissioni - spiega - sono uno stimolo ad aprire al più presto un confronto nel Movimento, che è la casa di tutti. Partiamo da qui per metterci alle spalle le incomprensioni e tornare a lavorare per un obiettivo condiviso", conclude. (Rin)