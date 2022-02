Cina-Tagikistan: incontro presidenti, firmato piano di cooperazione economica e commerciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina e il Tagikistan hanno firmato un piano di cooperazione economica e commerciale fino al 2025. Il documento è stato siglato oggi al termine dell’incontro odierno a Pechino tra il presidente cinese, Xi Jinping, e l’omologo tagiko, Emomali Rahmon, in visita nella città in occasione delle Olimpiadi invernali, che si sono aperte ieri. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri cinese. Xi, si legge nella nota, ha sottolineato la crescita delle relazioni bilaterali in 30 anni di storia e ha ricordato che il Tagikistan è stato il primo Paese ad aderire alla Belt and Road Initiative (Bri) o Nuova via della seta, l’iniziativa di connettività lanciata da Pechino. (segue) (Cip)