Cina-Tagikistan: incontro presidenti, firmato piano di cooperazione economica e commerciale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader cinese ha quindi manifestato la volontà di portare le relazioni a un nuovo grado di sviluppo, ribadendo il sostegno a un Tagikistan indipendente, sovrano e sicuro. Energia verde, economia digitale, commercio elettronico sono alcuni dei settori indicati da Xi, che ha anche prospettato un aumento delle importazioni di prodotti agricoli tagiki. Per la parte cinese erano presenti all’incontro anche Ding Xuexiang, direttore dell’Ufficio generale del Partito comunista; Yang Jiechi, direttore dell’Ufficio della commissione centrale degli affari esteri; Wang Yi, ministro degli Esteri, e He Lifeng, ministro responsabile della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma. (segue) (Cip)