Cina-Tagikistan: incontro presidenti, firmato piano di cooperazione economica e commerciale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entrambi i presidenti hanno parlato della collaborazione nella lotta contro la pandemia di coronavirus nonché di quella contro il terrorismo e per la stabilità regionale. Rahmon, dopo le congratulazioni per l’organizzazione delle Olimpiadi, ha a sua volta espresso soddisfazione per il consolidamento delle relazioni bilaterale e definito una priorità il loro ulteriore approfondimento. Il leader di Dushanbe ha ribadito l’impegno nella Nuova via della seta e invitato la Cina a espandere gli investimenti in Tagikistan e gli acquisti di prodotti agricoli e ad approfondire gli scambi culturali, nella formazione e in altri ambiti. (Cip)