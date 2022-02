Milano: De Corato, raccolte 220 firme con Fd’I per riportare esercito su strade della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, al mercato di via Fauché, insieme a Fratelli d'Italia, abbiamo raccolto 220 firme per la petizione che chiede di riportare gli uomini e le donne dell'Esercito sulle strade di Milano. Lo dichiara in una nota l'assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato che ha partecipato alla raccolta firme di Fd’I per riportare l'Esercito sulle strade di Milano e per chiedere l'elezione diretta del Presidente della Repubblica. “È inutile chiedere uomini che non ci sono, quando nella caserma Perrucchetti abbiamo tanti militari preparati che possono essere impiegati sulle strade di Milano per rispondere all'emergenza sicurezza - aggiunge De Corato - Lunedì il ministro Lamorgese sarà in città, ma essendo stata Prefetto per 2 anni a Milano, non credo proprio che abbia bisogno di incontri, tavoli e conferenze per capire quale sia la gravissima situazione che sta attraversando la città. Bisogna agire. Come fece il centrodestra nel 2009 con l'operazione ‘Strade Sicure’ bisogna impiegare i militari che hanno innanzitutto un ruolo prezioso di deterrenza nei confronti dei reati più diffusi". "La situazione peggiora di giorno in giorno. Soltanto ieri ci sono stati 4 tentati furti con 6 arresti correlati, un arresto per spaccio di stupefacenti e un altro arresto per una rapina in strada. Inoltre, sono finiti in manette 3 minorenni ritenuti responsabili delle rapine e delle aggressioni avvenute a ottobre durante la festa del liceo Vittorio Veneto. Che cosa c'è da aggiungere?", conclude De Corato. (Com)