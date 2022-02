Vaticano: Gualtieri, grazie a papa Francesco per costante attenzione e parole incoraggiamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- "Grazie di cuore a papa Francesco per la costante attenzione dimostrata verso noi sindaci dell'Anci e per le parole di incoraggiamento. Solidarietà, pace sociale, cura delle periferie e dignità del lavoro saranno al centro del nostro impegno quotidiano per le nostre comunità". Così, sui social, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. (Rer)