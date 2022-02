Lazio: Righini (Fd'I), sdegno per vile gesto contro Ciacciarelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ferma condanna per il grave atto intimidatorio ai danni dell'amico Pasquale Ciacciarelli al quale indirizzo la mia solidarietà. Questo ennesimo vile gesto contro un rappresentante delle istituzioni, deve indurre tutte le forze politiche ad abbassare i toni del confronto e deve spingere le autorità competenti ad attuare una più stretta vigilanza preventiva, contro chi semina parole d'odio che possono indurre alcuni scriteriati a perpetrare atti di violenza che mai dovrebbero verificarsi in un sistema democratico". Così in una nota Giancarlo Righini, consigliere regionale del Lazio di Fd'I. (Com)