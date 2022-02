Vaticano: Papa ai sindaci, la buona qualità delle relazioni è la vera sicurezza sociale in una città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Tra le mura domestiche si vivono tanti conflitti, c’è bisogno di serenità e di pace. E siamo certi che la buona qualità delle relazioni è la vera sicurezza sociale in una città”. Lo ha detto Papa Francesco ai sindaci dell’Anci ricevuti oggi in Udienza. Per il Pontefice “C’è un compito storico che coinvolge tutti: creare un tessuto comune di valori che porti a disarmare le tensioni tra le differenze culturali e sociali”. Quindi, rivolgendosi ai presenti, il Papa ha evidenziato: “La stessa politica di cui siete protagonisti può essere una palestra di dialogo tra culture, prima ancora che contrattazione tra schieramenti diversi. La pace non è assenza di conflitto, ma la capacità di farlo evolvere verso una forma nuova di incontro e di convivenza con l’altro”. Bergoglio ha poi sottolineato la necessità di responsabilizzare i cittadini e di incoraggiare le relazioni nei quartieri: “La pace sociale è frutto della capacità di mettere in comune vocazioni, competenze, risorse. È fondamentale favorire l’intraprendenza e la creatività delle persone, in modo che possano tessere relazioni significative all’interno dei quartieri. Tante piccole responsabilità sono la premessa di una pacificazione concreta e che si costruisce quotidianamente”. (Civ)