Vaticano: Papa ai sindaci d’Italia, grazie per quanto fatto durante questi mesi di pandemia

- Papa Francesco ha ricevuto questa mattina in Udienza i Sindaci dell’Associazione Nazionale Comuni d’Italia, che ha voluto ringraziare per quanto fatto negli ultimi mesi: “Attraverso di voi, saluto i sindaci di tutto il territorio nazionale, con grato apprezzamento, in particolare, per ciò che state facendo e che avete fatto in questi due anni di pandemia – ha detto Francesco - la vostra presenza è stata determinante per incoraggiare le persone a continuare a guardare avanti. Siete stati punto di riferimento nel far rispettare normative a volte gravose, ma necessarie per la salute dei cittadini”. Bergoglio ha espresso apprezzamento e vicinanza ai sindaci d’Italia: “Se penso al vostro lavoro mi rendo conto di quanto sia complesso – ha osservato - a momenti di consolazione si affiancano tante difficoltà”. Il Pontefice ha chiesto per i sindaci comprensione e supporto: “Spesso la gente pensa che la democrazia si riduca a delegare col voto, dimenticando il principio della partecipazione, essenziale perché una città possa essere bene amministrata. Si pretende che i sindaci abbiano la soluzione a tutti i problemi!” (Civ)