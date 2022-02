Cina-Egitto: Xi incontra Al Sisi, focus su connettività e investimenti nell’industria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, ha incontrato oggi l’omologo dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, in visita a Pechino per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali, che si è svolta ieri. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri cinese. Xi, si legge nella nota, ha sottolineato il consolidamento delle relazioni bilaterali registrato negli ultimi anni, segnati da risultati proficui nella cooperazione pratica e dalla solidarietà nel contesto della pandemia di coronavirus. Il leader cinese ha evidenziato un allineamento strategico nella difesa dei rispettivi interessi nazionali e ha espresso sostegno all’Egitto nel perseguimento di un percorso di sviluppo adatto alle sue condizioni nazionali. Xi ha sollecitato ulteriori sforzi per costruire una comunità Cina-Egitto, promuovendo l’iniziativa di connettività Belt and Road (Bri) o Nuova via della seta lanciata da Pechino e la “Visione 2030” egiziana, citando in particolare lo sviluppo del corridoio del Canale di Suez. (segue) (Cip)