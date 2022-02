Cina-Egitto: Xi incontra Al Sisi, focus su connettività e investimenti nell’industria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro tema di rilievo è stato quello dei vaccini anti-Covid, dato che i due Paesi hanno collaborato per costruire la prima linea di produzione congiunta in Africa, produzione che la Cina è pronta a espandere, ha assicurato Xi. Il leader cinese si è soffermato, infine, proprio sulla cooperazione Cina-Africa e su quella tra la Cina e i Paesi arabi. Per la parte cinese erano presenti all’incontro anche Ding Xuexiang, direttore dell’Ufficio generale del Partito comunista; Yang Jiechi, direttore dell’Ufficio della commissione centrale degli affari esteri; Wang Yi, ministro degli Esteri, e He Lifeng, ministro responsabile della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma. (segue) (Cip)