Cina-Egitto: Xi incontra Al Sisi, focus su connettività e investimenti nell’industria (3)

- Al Sisi, prosegue il comunicato, ha ringraziato l’omologo per l’invito all’inaugurazione dei Giochi olimpici, per la quale si è complimentato. Il presidente egiziano ha riconosciuto il ruolo svolto dalla cooperazione nell’ambito della Nuova via della seta per la crescita delle relazioni bilaterali. Al Sisi ha citato l’industria e i parchi industriali tra i settori in cui espandere la collaborazione e ha auspicato di accogliere Xi in Egitto appena possibile. Il leader del Cairo ha ribadito il sostegno a Pechino sulle questioni di interesse centrale per la Cina. (segue) (Cip)