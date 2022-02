Agroalimentare: Centinaio, obiettivo deve essere zero sprechi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È ancora troppo il cibo che si continua a sprecare ogni anno. In Italia circa 30 chili a testa, nel mondo più del doppio, quasi 74 chili secondo la Fao. Non è solo un problema etico e sociale, ma anche economico e ambientale". Lo evidenzia il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, il sen. Gian Marco Centinaio, in occasione della Giornata nazionale di prevenzione allo spreco alimentare che ricorre oggi 5 febbraio. "Non si può accettare che ettari ed ettari di superficie agricola siano usati per produrre cibo che sarà gettato, mentre milioni di persone vivono in emergenza alimentare, aumentata in seguito alla pandemia. Risorse preziose come acqua, terra ed energia non possono essere impiegate per alimenti destinati a finire nei cassonetti della spazzatura, aumentando così anche i costi dello smaltimento dei rifiuti. In un momento storico in cui si cerca di raggiungere una maggiore sostenibilità per il Pianeta occorre contrastare con forza il food waste. L'obiettivo - continua il sottosegretario - era e resta lo spreco zero. Perché questo si possa realizzare, occorre innanzitutto insistere sull'educazione, far comprendere ai giovani, e non solo, il valore del cibo e insegnare il riuso degli avanzi che in alcuni casi ha dato vita a ricette diventate simbolo della cultura gastronomica dei territori. Occorre anche che continui e si rafforzi la collaborazione fra grande distribuzione e associazioni di volontariato che ha permesso di recuperare migliaia di tonnellate di alimenti e promuovere progetti virtuosi con l'intera filiera", conclude Centinaio. (Rin)