Francia: presidenziali, Le Pen consiglia a Zemmour di "fare pulizia" nel suo movimento

- Il candidato di estrema destra alle presidenziali francesi Eric Zemmour dovrebbe "fare pulizia" nel suo movimento. Lo ha affermato oggi a Reims l'altra candidata dell'estrema destra alla presidenza e leader di Rassemblement National, Marine Le Pen, che in un'intervista a "Le Figaro" aveva parlato della presenza di "tradizionalisti cattolici, pagani e alcuni simpatizzanti nazisti" fra le fila del rivale. "Eric Zemmour dovrebbe fare pulizia nel suo movimento, ha detto ai giornalisti accorsi a Reims la candidata, facendo riferimento al gruppo dei cosiddetti "Zuavi". Le Pen ha definito Zemmour "nuovo nella politica" e ha spiegato che il suo "è un consiglio da parte di chi ha più esperienza". In contemporanea con Le Pen, Zemmour terrà oggi un evento pubblico a Lille nell'ambito della propria campagna elettorale per le presidenziali. (Frp)