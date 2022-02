Milano: Comune, con Esem Cpt continua campagna incontro domanda e offerta lavoro in settore edilizia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie al supporto di Aler e MM abbiamo portato avanti una campagna di comunicazione diffusa all'interno delle case popolari di San Siro per permettere alle persone che cercano un impiego di conoscere le offerte del settore, i contratti di lavoro e anche i tempi brevi di assunzione offerti in questo momento dal mercato", dichiara Pierfrancesco Maran, assessore alla Casa del comune di Milano."Siamo in una fase di grandi opportunità per il futuro e il settore delle costruzioni è in grado di mettere a terra gli investimenti necessari per l'ambiente e il benessere dei luoghi e degli edifici dove viviamo e lavoriamo – dichiara Regina De Albertis, Presidente di AssimpredilAnce-. Lavorare in edilizia oggi vuol dire partecipare alla rigenerazione delle città, alla riqualificazione delle periferie, all'innovazione delle infrastrutture: vuol dire sviluppo sostenibile". Katiuscia Calabretta, segretaria di Fillea Cgil Milano ritiene che "l'espansione deve essere una grande occasione di qualificazione del settore. Le opportunità occupazionali, che già da qualche tempo interessano l'edilizia e che continueranno nei prossimi anni, vedranno il nostro massimo impegno nel mettere in atto tutte le strategie possibili per garantire un lavoro sicuro, stabile, tutelato e di qualità". "Entrare oggi nel nostro settore vuol dire entrare in un sistema che offre certezza, prospettive di crescita, opportunità per il futuro – spiega Luca Botta, vice presidente di Assimpredil Ance -. Le imprese stanno cambiando e lo faranno anche attraverso i giovani e le nuove risorse che entreranno nelle aziende. La nostra cassa edile ha raccolto l'offerta di lavoro a breve termine delle imprese iscritte e stiamo cercando con urgenza operai e manovali ma anche capo cantieri, carpentieri e cappottisti, amministrativi e preventivisti, tecnici e informatici. Chiediamo ai giovani, ai disoccupati di giocare con noi le sfide dei prossimi anni." (segue) (Com)