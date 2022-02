Milano: Comune, con Esem Cpt continua campagna incontro domanda e offerta lavoro in settore edilizia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lavorare in una azienda che applica il contratto dell'edilizia non vuol dire solo un sistema retributivo certo ma anche un articolato welfare garantito dalla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza, afferma Alem Gracic, segretario Filca Cisl Milano -. Non tutti sanno che questo contratto ha garanzie importanti come la Mutualizzazione della 13ª mensilità e delle ferie in cassa edile, formazione gratuita, una assistenza sanitaria integrativa, contributi per i figli dall'asilo nido alle borse di studio, una pensione integrativa e la possibilità di usare le strutture marine per le vacanze estive". Enrico Vizza, segretario di Feneaul UIL, sostiene che "l'edilizia è un settore in cui giovani faranno la differenza, tra formazione, innovazione tecnologia e valorizzazione delle nostre città. Abbiamo avviato iniziative importanti in tal senso – spiega Vizza, come il progetto l'Edilizia vive Giovane voluto da FormedilLombardia". “L'innovazione attraversa la progettazione e l'esecuzione, la gestione del cantiere e il post vendita: un cambiamento veloce che richiede nuove figure e competenze – conclude Luca Cazzaniga, presidente Esem Cpt – che sottolinea come l'impegno dell'ente nella formazione dei lavoratori ponga la sicurezza come valore trasversale, come punto di partenza per ogni competenza acquisita". (Com)