- Papa Francesco al termine del suo intervento durante l’Udienza di questa mattina con i sindaci dell’Anci, si è così congedato: “Vi accompagno con la mia preghiera e la mia benedizione. E vi chiedo per favore di pregare per me, perché anche io sono sindaco di qualcosa. Grazie!” (Civ)