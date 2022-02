Centrodestra: Santanchè (Fd'I), da rifondare, sempre più italiani con Giorgia Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giorgia Meloni ha detto che il centrodestra è da rifondare perché in Parlamento non c'è più e noi ci mettiamo a disposizione per farlo. Poi il tema è se la Lega e Forza Italia stanno con il centrodestra o stanno, come nel caso del presidente della Repubblica, con il centrosinistra. Lo ha dichiarato questa mattina la senatrice di Fratelli d'Italia Daniela Santanchè a margine del punto stampa che si è tenuto per presentare l'avvio della raccolta firme a favore del presidenzialismo guidata da Fratelli d'Italia, davanti la loro sede di Corso Buenos Aires a Milano. "Qua il tema è chi sta con chi - ha spiegato Santanchè - perché l'abbiamo detto chiaro, noi vogliamo mantenere le parole che diamo agli elettori quando ci presentiamo per la campagna elettorale e se il centrodestra vuole ripartire, dobbiamo guardare al popolo italiano che ci vuole insieme". "Ogni volta che vengono effettuati sondaggi gli italiano che stanno con Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia sono sempre di più, quindi non ci sentiamo nè soli nè isolati". E sulla settimana romana appena trascorsa per l'elezione del presidente della Repubblica, Daniela Santanchè ha ribadito la coerenza della linea del partito: "Siamo stati gli unici che sono entrati lunedì, giorno delle elezioni, con una posizione e sono usciti sabato con la stessa posizione". (Rem)