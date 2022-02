Roma: operazione polizia ad Anagnina contro corse clandestine e auto tuning

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state adottate, secondo le indicazioni emerse in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura e il successivo Tavolo tecnico, le misure per contrastare il fenomeno delle corse clandestine e dell'auto – tuning nel quartiere Anagnina, anche a seguito delle numerose denunce da parte dei cittadini. Sotto la lente di ingrandimento degli agenti della Polizia di Stato del commissariato Romanina, il Centro commerciale "Anagnina", via di Torre di Mezzavia, via Tuscolana e via Anagnina. Nel corso dei servizi i poliziotti hanno controllato 165 persone e 137 veicoli sottoponendo un'autovettura a sequestro amministrativo e un'altra a fermo amministrativo. Tre persone sono state sanzionate per aver modificato delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e per l'aggiornamento della carta di circolazione. Infine è stata contestata 1 sanzione al codice della strada e ritirate 3 carte di circolazione.(Rer)