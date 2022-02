Grecia: autorità statistica rileva calo della popolazione nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La popolazione greca è diminuita di 39.933 unità nel 2020, con un numero di decessi superiore alle nascite e un calo dell'immigrazione. Lo ha reso noto l'Autorità statistica ellenica (Elstat) in un rapporto, ripreso dal quotidiano "Kathimerini". I dati dell'Elstat si basano sulle stime del servizio nazionale di statistica della popolazione al primo gennaio 2021, che a loro volta si basano sui risultati del censimento del 2011 e non su quello condotto a dicembre 2021 e gennaio 2022. Elstat stima il numero di residenti permanenti in Grecia al primo gennaio 2021 a 10.678.632, di cui 5.196.048 (48,66 per cento) uomini e 5.482.584 (51,34 per cento) donne. Si tratta di un calo dello 0,37 per cento rispetto alle 10.718.565 persone che si stima vivessero in Grecia un anno prima. (Gra)