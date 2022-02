Medio Oriente: premier palestinese, Unione africana ritiri status osservatore a Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), Mohammed Shtayyeh, ha esortato l'Unione africana (Ua) a ritirare lo status di osservatore concesso a Israele, in occasione del vertice in corso ad Addib Abeba, in Etiopia. "Israele non deve mai essere ricompensato per la sua violazione e per il regime di apartheid che impone al popolo palestinese", ha affermato. La disputa è scoppiata lo scorso luglio quando Moussa Faki Mahamat, presidente della commissione dell'Ua ha accettato l'accreditamento di Israele nel blocco di 55 Stati.(Res)