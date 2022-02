Quirinale: Santanchè (Fd'I), con presidenzialismo italiani non avrebbero votato Mattarella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice di Fratelli d'Italia Daniela Santanché ha affermato questa mattina che con il presidenzialismo "sicuramente sarebbe stato eletto un presidente della Repubblica culturalmente nostro, della nostra area, ma non mi sbilancio sul nome", rispondendo alle domande dei giornalisti in merito. Lo ha detto a margine del punto stampa per l'avvio della raccolta firme a favore del presidenzialismo guidata dal partito di Giorgia Meloni, che si è tenuta oggi davanti la sede milanese di Corso Buenos Aires. "Siamo la maggioranza e una certezza la ho, gli italiani non avrebbero votato Mattarella", ha concluso Santanchè. (Rem)