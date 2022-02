Milano: misure cautelari per sette persone indiziate di furto di valuta straniera, negli anni sottratti oltre 350mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia Locale e la Polizia di Stato nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di sette persone ritenute responsabili del furto di valuta straniera contenuta in buste provenienti da paesi dell'estremo Oriente, in particolare dal Giappone. Due uomini di 46 e 51 anni e una donna di 40, con i due complici di 46 e 55 anni, sono stati sottoposti all'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e all'obbligo di permanenza nel comune di residenza con divieto di allontanamento dall'abitazione; misure emesse dal gip per le accuse di furto pluriaggravato e riciclaggio. Un altro 45enne e una 40enne sono stati indagati, invece, in stato di libertà. Le indagini svolte dal Nucleo Reati Predatori della Polizia Locale e dell'Ufficio Polizia di Frontiera Aerea dell'aeroporto di Linate hanno evidenziato come tre impiegati delle Poste e quattro loro complici abbiano, nel corso degli anni, sottratto oltre 350mila euro: questo, infatti, sarebbe il valore della valuta estera sottratta dalla corrispondenza arrivata al centro di smistamento di Poste Italiane di Linate e destinata a opere caritatevoli o quale corrispettivo per l'acquisto di amuleti di buona sorte. Yen giapponesi e dollari australiani venivano cambiati in euro con regolarità presso gli sportelli cambiavalute situati nei luoghi di maggiore affluenza a Milano per confondersi tra la moltitudine di cittadini e clienti presenti. (segue) (Com)