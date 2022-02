Roma: 5 mini market chiusi per mancato rispetto ordinanza su "mala movida"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella serata di ieri, i carabinieri della Compagnia Roma Parioli hanno eseguito un servizio di controllo nei quartieri Nomentano, Salario-Trieste e piazza Bologna, volto a verificare il rispetto della nuova ordinanza sindacale che prevede la chiusura dei minimarket alle 22 e più in generale contenere e sciogliere assembramenti per il rispetto delle norme per fronteggiare e contenere l’emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché a contrastare fenomeni di degrado e della cosiddetta "mala movida". (segue) (Rer)