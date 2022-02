Sardegna: a Oristano Pronto soccorso chiuso fino a lunedì mattina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Resterà chiuso fino alle 8 di lunedì il pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Oristano a causa della difficile situazione creatasi nel reparto di Medicina dove si contano 20 pazienti positivi, mentre 17 sono i contagiati nell'Osservazione breve. Inoltre, anche una ventina fra medici e infermieri risultano positivi. Il direttore generale dell'Asl di Oristano, Anna Maria Serusi, ha assicurato che l'accesso al Pronto soccorso per le criticità sarà comunque garantito anche se la riapertura dell'area, inizialmente prevista per ieri sera, è stata posticipata all' inizio della prossima settimana. All'emergenza si aggiungono anche le dimissioni del direttore sanitario dell'ospedale, Peppinetto Figus, nominato appena un mese fa. (segue) (Rsc)