Sardegna: a Oristano Pronto soccorso chiuso fino a lunedì mattina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri intanto, si è proceduto con la sanificazione del reparto di Medicina e delle sale destinate ai codici rossi. In un incontro fra il direttore generale dell'Asl e i rappresentanti sindacali del personale infermieristico, amministrativo e tecnico, è emersa la necessità di una novantina di paramedici di rinforzo per migliorare il funzionamento dell'ospedale San Martino: una quarantina sono stati assunti con contratto a termine ma aspettano di essere stabilizzati. Servono anche medici, in particolare per i reparti più in affanno: Pronto Soccorso, Chirurgia, Pediatria ed Emodinamica. Sempre nell'Oristanese, difficile anche la situazione anche all'ospedale di Ghilarza che è già saturo dopo essere stato adibito all'emergenza Covid non più tardi di qualche settimana fa e anche quello di Bosa è in affanno. (Rsc)