Egitto: ministro degli Esteri giunto ad Addis Abeba per vertice dell'Unione africana

- Il ministro degli Esteri dell'Egitto, Sameh Shoukry, è arrivato ad Addis Abeba, in Etiopia, per partecipare agli incontri della trentacinquesima sessione del vertice dell'Unione Africana, che si tiene oggi e domani, 6 febbraio. Il vertice sarà dedicata alla discussione di vari temi e processi nel continente, tra cui la pace e sicurezza, le ripercussioni derivanti dalla pandemia di coronavirus, il cambiamento climatico e l'integrazione economica. Lo ha reso noto Ahmed Hafez, portavoce del ministero degli Esteri egiziano, in un comunicato stampa. (Cae)