Russia: Cremlino, pericolose le false notizie su una presunta invasione dell'Ucraina

- La notizia falsa data da "Bloomberg", secondo cui la Russia avrebbe lanciato un'invasione dell'Ucraina, mostra il pericolo di posizioni aggressive da parte dell'Occidente e mostra come tali rapporti potrebbero portare a "conseguenze irreparabili". Lo ha detto oggi all'agenzia russa "Sputnik" il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. All'inizio della giornata, l'emittente "Bloomberg" ha pubblicato un titolo in merito all'inizio di un'invasione russa dell'Ucraina, prima di ammettere che si era trattato di un errore e di eliminarlo. "Questa è una perfetta dimostrazione di quanto sia pericolosa la situazione, provocata dalle infinite dichiarazioni aggressive che provengono da Washington, Londra e altre capitali europee", ha detto Peskov. "Questo è un esempio delle conseguenze che può avere l'atmosfera di estrema tensione che si è ora sviluppata a causa di queste azioni aggressive delle nostre controparti in Europa. E questa è probabilmente anche una grande dimostrazione di come tali messaggi possano portare a conseguenze irreparabili", ha aggiunto. (Rum)