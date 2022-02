Confindustria: produzione in forte caduta, -1,3 per cento a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale italiana è stimata in forte caduta a gennaio, -1,3 per cento, dopo -0,7 per cento a dicembre. Lo riferisce il centro studi di Confindustria, secondo cui la contrazione è dovuta al caro-energia (elettricità +450 per cento a dicembre 2021 su gennaio 2021) e al rincaro delle altre commodity che comprimono i margini delle imprese e, in diversi casi, stanno rendendo non più conveniente produrre. A questo si sommano le persistenti strozzature lungo le catene globali del valore. Tale dinamica mette a serio rischio il percorso di risalita del Pil avviato lo scorso anno. L’indagine di Confindustria rileva un forte calo della produzione industriale in gennaio (-1,3 per cento), che segue la flessione di -0,7 per cento in dicembre. Con queste stime nel quarto trimestre del 2021 si registrerebbe un aumento di appena +0,5 per cento sul terzo, con una variazione acquisita nel primo trimestre 2022 di -1,1 per cento. Gli ordini in volume aumentano in gennaio dello 0,3 per cento, in rallentamento rispetto all’incremento di dicembre sul mese precedente (+0,5 per cento). (segue) (Rin)